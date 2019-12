CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 539 1-4 Mar 530 1-4 May 533 Jul 536 Sep 542 Dec 551 3-4 Mar 561 May 560 3-4 Jul 551 3-4 Sep 554 3-4 Dec 566 1-2 Mar 571 1-2 May 571 1-2 Jul 571 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 367 Mar 377 3-4 May 384 1-4 Jul 390 Sep 390 1-4 Dec 393 1-4 Mar 403 May 407 3-4 Jul 410 3-4 Sep 404 3-4 Dec 407 Jul 423 1-4 Dec 411 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 324 1-4 Mar 302 3-4 May 299 1-2 Jul 292 Sep 281 3-4 Dec 269 3-4 Mar 269 3-4 May 269 3-4 Jul 270 Sep 270 Jul 270 Sep 270 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jan 898 1-4 Mar 912 1-2 May 926 Jul 938 3-4 Aug 943 1-4 Sep 940 1-2 Nov 943 1-4 Jan 948 Mar 944 1-2 May 945 3-4 Jul 950 Aug 948 3-4 Sep 937 1-2 Nov 938 Jan 938 Mar 938 May 938 Jul 947 3-4 Aug 947 3-4 Sep 947 3-4 Nov 937 1-4 Jul 937 1-4 Nov 936 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Dec 32.03 Jan 32.23 Mar 32.51 May 32.79 Jul 33.09 Aug 33.18 Sep 33.27 Oct 33.29 Dec 33.44 Jan 33.54 Mar 33.69 May 33.86 Jul 34.04 Aug 34.12 Sep 34.21 Oct 33.92 Dec 34.07 Jul 34.07 Oct 34.07 Dec 34.07 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Dec 292.60 Jan 294.20 Mar 298.70 May 302.50 Jul 306.30 Aug 308.10 Sep 308.90 Oct 308.50 Dec 310.20 Jan 309.60 Mar 307.60 May 307.00 Jul 308.20 Aug 307.90 Sep 307.90 Oct 307.80 Dec 306.40 Jul 306.40 Oct 306.40 Dec 306.40