CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wednesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 530 3-4 Mar 519 1-4 May 522 3-4 Jul 526 Sep 532 3-4 Dec 543 1-4 Mar 551 3-4 May 551 Jul 543 1-4 Sep 547 1-4 Dec 558 3-4 Mar 563 3-4 May 563 3-4 Jul 563 3-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 357 3-4 Mar 371 1-4 May 378 Jul 383 3-4 Sep 384 3-4 Dec 388 Mar 398 1-2 May 403 3-4 Jul 406 1-4 Sep 401 1-2 Dec 404 1-4 Jul 421 1-4 Dec 408 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 315 1-4 Mar 293 3-4 May 290 Jul 282 1-2 Sep 275 3-4 Dec 264 3-4 Mar 264 3-4 May 264 3-4 Jul 265 Sep 265 Jul 265 Sep 265 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jan 893 1-2 Mar 908 May 921 3-4 Jul 935 Aug 939 1-2 Sep 937 3-4 Nov 941 Jan 946 1-2 Mar 942 3-4 May 944 1-2 Jul 949 Aug 947 3-4 Sep 936 1-2 Nov 937 1-4 Jan 937 1-4 Mar 937 1-4 May 937 1-4 Jul 947 Aug 947 Sep 947 Nov 936 1-2 Jul 936 1-2 Nov 936 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Dec 31.23 Jan 31.44 Mar 31.71 May 32.00 Jul 32.30 Aug 32.40 Sep 32.48 Oct 32.51 Dec 32.66 Jan 32.80 Mar 32.99 May 33.17 Jul 33.37 Aug 33.45 Sep 33.54 Oct 33.29 Dec 33.43 Jul 33.43 Oct 33.43 Dec 33.43 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Dec 293.30 Jan 295.00 Mar 299.30 May 303.40 Jul 307.40 Aug 309.20 Sep 310.10 Oct 310.10 Dec 312.00 Jan 311.60 Mar 309.60 May 309.00 Jul 310.20 Aug 309.40 Sep 308.50 Oct 308.30 Dec 307.50 Jul 307.50 Oct 307.50 Dec 307.50