CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 532 1-2 Mar 524 1-2 May 527 3-4 Jul 530 Sep 536 1-4 Dec 546 1-2 Mar 554 3-4 May 554 Jul 544 1-2 Sep 547 1-4 Dec 560 1-2 Mar 564 May 564 Jul 564 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 366 1-2 Mar 376 3-4 May 382 1-2 Jul 386 3-4 Sep 386 3-4 Dec 390 1-4 Mar 400 1-4 May 405 1-4 Jul 408 1-4 Sep 402 3-4 Dec 405 1-2 Jul 422 1-2 Dec 409 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 313 3-4 Mar 292 1-4 May 289 1-4 Jul 284 1-2 Sep 276 1-4 Dec 264 3-4 Mar 264 3-4 May 264 3-4 Jul 265 Sep 265 Jul 265 Sep 265 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jan 889 1-2 Mar 903 3-4 May 918 1-4 Jul 931 1-2 Aug 935 3-4 Sep 934 Nov 937 1-2 Jan 941 3-4 Mar 939 1-2 May 941 1-4 Jul 945 1-4 Aug 944 Sep 932 3-4 Nov 933 3-4 Jan 933 3-4 Mar 933 3-4 May 933 3-4 Jul 943 1-2 Aug 943 1-2 Sep 943 1-2 Nov 933 1-2 Jul 933 1-2 Nov 933 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Dec 31.01 Jan 31.22 Mar 31.50 May 31.82 Jul 32.13 Aug 32.23 Sep 32.31 Oct 32.35 Dec 32.48 Jan 32.63 Mar 32.82 May 33.01 Jul 33.21 Aug 33.29 Sep 33.38 Oct 33.12 Dec 33.27 Jul 33.27 Oct 33.27 Dec 33.27 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Dec 297.40 Jan 299.30 Mar 302.50 May 305.50 Jul 308.40 Aug 309.70 Sep 310.40 Oct 310.00 Dec 311.70 Jan 311.10 Mar 308.80 May 308.90 Jul 310.10 Aug 309.40 Sep 308.80 Oct 308.40 Dec 308.70 Jul 308.70 Oct 308.70 Dec 308.70