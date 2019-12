BC-US--Cocoa, US

New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Friday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change Dec 2607 Up 27 Dec 2652 Up 7 Jan 2607 Up 27 Mar 2625 Up 23 Mar 2589 2655 2586 2607 Up 27 May 2608 2670 2605 2625 Up 23 Jul 2604 2658 2595 2615 Up 18 Sep 2584 2633 2573 2593 Up 17 Dec 2524 2572 2510 2531 Up 14 Mar 2474 2509 2457 2479 Up 12 May 2454 2487 2445 2461 Up 13 Jul 2437 2443 2437 2443 Up 13 Sep 2424 Up 13