CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 532 Mar 523 3-4 May 528 Jul 530 Sep 535 3-4 Dec 546 Mar 553 1-2 May 552 1-4 Jul 542 1-4 Sep 545 Dec 558 Mar 561 1-2 May 561 1-2 Jul 561 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 365 1-2 Mar 376 3-4 May 382 1-2 Jul 387 Sep 386 1-4 Dec 390 1-2 Mar 400 3-4 May 405 3-4 Jul 408 1-2 Sep 402 3-4 Dec 405 1-2 Jul 422 1-2 Dec 409 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 316 1-4 Mar 295 1-4 May 292 3-4 Jul 286 1-2 Sep 277 3-4 Dec 267 1-2 Mar 267 1-2 May 267 1-2 Jul 267 3-4 Sep 267 3-4 Jul 267 3-4 Sep 267 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jan 884 1-4 Mar 898 3-4 May 913 1-2 Jul 926 3-4 Aug 930 3-4 Sep 929 1-4 Nov 933 Jan 938 Mar 936 3-4 May 938 3-4 Jul 943 Aug 941 1-2 Sep 930 1-4 Nov 933 Jan 933 Mar 933 May 933 Jul 942 3-4 Aug 942 3-4 Sep 942 3-4 Nov 932 3-4 Jul 932 3-4 Nov 932 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Dec 30.29 Jan 30.50 Mar 30.79 May 31.12 Jul 31.43 Aug 31.52 Sep 31.61 Oct 31.65 Dec 31.79 Jan 31.96 Mar 32.16 May 32.36 Jul 32.57 Aug 32.66 Sep 32.74 Oct 32.49 Dec 32.63 Jul 32.63 Oct 32.63 Dec 32.63 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Dec 299.50 Jan 301.50 Mar 304.60 May 307.30 Jul 310.10 Aug 311.20 Sep 312.00 Oct 311.60 Dec 313.20 Jan 312.70 Mar 310.90 May 311.10 Jul 312.40 Aug 311.70 Sep 310.80 Oct 309.70 Dec 310.30 Jul 310.30 Oct 310.30 Dec 310.30