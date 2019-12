BC-US--Cocoa, US

New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Wednesday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change Dec 2547 Down 18 Dec 2630 2630 2612 2612 Down 19 Jan 2547 Down 18 Mar 2571 Down 12 Mar 2566 2575 2542 2547 Down 18 May 2583 2594 2566 2571 Down 12 Jul 2582 2588 2564 2569 Down 7 Sep 2556 2565 2545 2550 Down 4 Dec 2500 2506 2487 2492 Down 4 Mar 2450 2453 2439 2443 Down 3 May 2429 2429 2424 2425 Down 3 Jul 2407 Down 2 Sep 2388 Up 1