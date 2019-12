CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 530 1-2 Mar 525 1-4 May 529 3-4 Jul 531 Sep 537 Dec 547 1-4 Mar 555 May 554 Jul 544 1-4 Sep 547 Dec 559 1-4 Mar 562 3-4 May 562 3-4 Jul 562 3-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 372 Mar 381 1-4 May 387 1-4 Jul 391 3-4 Sep 388 1-2 Dec 392 1-4 Mar 402 1-2 May 407 1-2 Jul 410 1-2 Sep 403 1-2 Dec 406 Jul 423 Dec 411 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 320 1-4 Mar 301 1-2 May 297 1-2 Jul 288 1-2 Sep 275 3-4 Dec 266 3-4 Mar 266 3-4 May 266 3-4 Jul 266 3-4 Sep 266 3-4 Jul 266 3-4 Sep 266 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jan 871 Mar 885 1-2 May 900 3-4 Jul 914 Aug 919 1-4 Sep 919 3-4 Nov 925 1-2 Jan 931 3-4 Mar 931 3-4 May 933 3-4 Jul 938 3-4 Aug 937 1-4 Sep 926 Nov 928 Jan 928 Mar 928 May 928 Jul 937 3-4 Aug 937 3-4 Sep 937 3-4 Nov 927 3-4 Jul 927 3-4 Nov 927 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Dec 29.99 Jan 30.19 Mar 30.49 May 30.82 Jul 31.16 Aug 31.27 Sep 31.37 Oct 31.41 Dec 31.53 Jan 31.70 Mar 31.90 May 32.07 Jul 32.27 Aug 32.36 Sep 32.44 Oct 32.20 Dec 32.32 Jul 32.32 Oct 32.32 Dec 32.32 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Dec 292.50 Jan 294.70 Mar 297.90 May 301.10 Jul 304.80 Aug 306.60 Sep 308.00 Oct 308.60 Dec 310.90 Jan 311.50 Mar 311.20 May 311.30 Jul 312.50 Aug 311.90 Sep 310.60 Oct 309.40 Dec 309.90 Jul 309.90 Oct 309.90 Dec 309.90