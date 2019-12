CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 543 1-4 Mar 535 1-4 May 539 Jul 538 3-4 Sep 544 1-2 Dec 554 1-4 Mar 560 3-4 May 558 Jul 547 1-2 Sep 548 1-2 Dec 562 Mar 565 1-2 May 565 1-2 Jul 565 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 373 1-2 Mar 382 May 386 1-2 Jul 390 1-4 Sep 387 3-4 Dec 391 1-4 Mar 401 1-2 May 406 3-4 Jul 409 3-4 Sep 403 1-4 Dec 405 3-4 Jul 422 3-4 Dec 411 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 325 1-4 Mar 306 1-2 May 302 Jul 291 1-2 Sep 277 Dec 268 Mar 268 May 268 Jul 268 Sep 268 Jul 268 Sep 268 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jan 870 1-2 Mar 885 1-4 May 900 1-4 Jul 913 1-2 Aug 918 1-2 Sep 919 Nov 924 3-4 Jan 931 Mar 930 3-4 May 932 1-4 Jul 937 Aug 935 1-2 Sep 924 1-4 Nov 925 Jan 925 Mar 925 May 925 Jul 934 3-4 Aug 934 3-4 Sep 934 3-4 Nov 924 3-4 Jul 924 3-4 Nov 924 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Dec 29.96 Jan 30.16 Mar 30.45 May 30.79 Jul 31.11 Aug 31.20 Sep 31.28 Oct 31.31 Dec 31.44 Jan 31.58 Mar 31.78 May 31.93 Jul 32.11 Aug 32.20 Sep 32.29 Oct 32.02 Dec 32.14 Jul 32.14 Oct 32.14 Dec 32.14 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Dec 291.30 Jan 293.50 Mar 297.00 May 301.00 Jul 305.10 Aug 307.00 Sep 308.40 Oct 308.80 Dec 311.10 Jan 311.80 Mar 311.70 May 311.60 Jul 312.80 Aug 312.10 Sep 310.90 Oct 309.90 Dec 309.90 Jul 309.90 Oct 309.90 Dec 309.90