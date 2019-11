CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 547 1-2 Mar 541 3-4 May 544 3-4 Jul 542 3-4 Sep 547 3-4 Dec 556 1-2 Mar 562 3-4 May 560 1-4 Jul 552 Sep 553 Dec 566 Mar 569 1-2 May 569 1-2 Jul 569 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 371 1-4 Mar 381 1-4 May 385 3-4 Jul 390 1-4 Sep 388 Dec 391 Mar 401 May 406 1-4 Jul 409 1-4 Sep 403 1-4 Dec 405 3-4 Jul 422 3-4 Dec 411 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 321 1-4 Mar 309 3-4 May 305 1-4 Jul 292 Sep 277 Dec 268 Mar 268 May 268 Jul 268 Sep 268 Jul 268 Sep 268 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jan 876 3-4 Mar 891 1-4 May 905 3-4 Jul 918 1-4 Aug 923 Sep 922 1-4 Nov 927 Jan 932 1-2 Mar 931 1-2 May 932 3-4 Jul 937 Aug 935 1-2 Sep 924 1-4 Nov 925 1-2 Jan 925 1-2 Mar 925 1-2 May 925 1-2 Jul 935 1-4 Aug 935 1-4 Sep 935 1-4 Nov 925 1-4 Jul 925 1-4 Nov 925 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Dec 30.42 Jan 30.58 Mar 30.85 May 31.18 Jul 31.47 Aug 31.57 Sep 31.65 Oct 31.67 Dec 31.79 Jan 31.89 Mar 32.08 May 32.24 Jul 32.43 Aug 32.51 Sep 32.60 Oct 32.36 Dec 32.47 Jul 32.47 Oct 32.47 Dec 32.47 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Dec 290.90 Jan 293.10 Mar 297.10 May 301.20 Jul 305.40 Aug 307.20 Sep 308.40 Oct 308.40 Dec 310.40 Jan 310.20 Mar 309.40 May 309.40 Jul 310.40 Aug 309.40 Sep 308.20 Oct 307.20 Dec 308.40 Jul 308.40 Oct 308.40 Dec 308.40