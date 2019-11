WORLD GROUP FINALS La Caja Magica Madrid Surface: Hard-Indoor Final Sunday Spain 2, Canada 0 Singles

Roberto Bautista Agut, Spain, def. Felix Auger-Aliassime, Canada, 7-6 (3), 6-3.

Rafael Nadal, Spain, def. Denis Shapovalov, Canada, 6-3, 7-6 (7).

Doubles

Vasek Pospisil and Denis Shapovalov, Canada, vs. Marcel Granollers and Feliciano Lopez, Spain, abandoned.