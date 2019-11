CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 515 1-4 Mar 518 3-4 May 522 3-4 Jul 524 Sep 531 Dec 542 Mar 549 3-4 May 549 3-4 Jul 544 1-2 Sep 548 3-4 Dec 560 1-4 Mar 564 1-4 May 564 1-4 Jul 564 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 368 3-4 Mar 378 1-2 May 383 3-4 Jul 388 3-4 Sep 388 1-2 Dec 392 1-2 Mar 403 May 408 1-2 Jul 411 3-4 Sep 404 3-4 Dec 406 3-4 Jul 424 1-4 Dec 412 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 311 1-2 Mar 317 1-2 May 314 Jul 303 1-4 Sep 288 3-4 Dec 276 3-4 Mar 276 3-4 May 276 3-4 Jul 276 3-4 Sep 276 3-4 Jul 276 3-4 Sep 276 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jan 897 Mar 911 1-4 May 925 Jul 937 Aug 940 3-4 Sep 939 1-2 Nov 942 1-2 Jan 946 3-4 Mar 943 May 943 Jul 946 1-2 Aug 945 1-2 Sep 929 Nov 931 Jan 931 Mar 931 May 931 Jul 940 3-4 Aug 940 3-4 Sep 940 3-4 Nov 930 3-4 Jul 930 3-4 Nov 930 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Dec 30.88 Jan 31.06 Mar 31.35 May 31.67 Jul 31.96 Aug 32.05 Sep 32.11 Oct 32.10 Dec 32.20 Jan 32.31 Mar 32.46 May 32.61 Jul 32.80 Aug 32.87 Sep 32.96 Oct 32.73 Dec 32.84 Jul 32.84 Oct 32.84 Dec 32.84 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Dec 299.00 Jan 301.20 Mar 303.80 May 306.90 Jul 310.20 Aug 311.50 Sep 311.90 Oct 311.30 Dec 312.60 Jan 312.70 Mar 310.40 May 309.80 Jul 311.00 Aug 310.20 Sep 309.20 Oct 308.10 Dec 307.70 Jul 307.70 Oct 307.70 Dec 307.70