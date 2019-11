CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 507 1-4 Mar 510 3-4 May 514 1-2 Jul 517 3-4 Sep 525 1-2 Dec 537 Mar 545 1-2 May 545 3-4 Jul 539 1-2 Sep 543 3-4 Dec 555 1-4 Mar 558 1-2 May 558 1-2 Jul 558 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 367 3-4 Mar 377 1-4 May 383 Jul 388 3-4 Sep 388 1-2 Dec 393 1-2 Mar 404 May 409 1-4 Jul 412 1-2 Sep 405 1-2 Dec 407 1-4 Jul 424 3-4 Dec 414 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 302 1-4 Mar 301 1-2 May 299 1-2 Jul 290 1-2 Sep 277 Dec 278 Mar 278 May 278 Jul 278 Sep 278 Jul 278 Sep 278 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jan 910 1-4 Mar 923 May 935 Jul 945 3-4 Aug 949 Sep 945 1-4 Nov 946 3-4 Jan 950 3-4 Mar 945 3-4 May 944 3-4 Jul 948 Aug 947 Sep 930 1-2 Nov 931 1-4 Jan 931 1-4 Mar 931 1-4 May 931 1-4 Jul 941 Aug 941 Sep 941 Nov 931 Jul 931 Nov 931 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Dec 30.64 Jan 30.82 Mar 31.09 May 31.41 Jul 31.70 Aug 31.78 Sep 31.85 Oct 31.87 Dec 32.02 Jan 32.15 Mar 32.31 May 32.47 Jul 32.68 Aug 32.77 Sep 32.85 Oct 32.66 Dec 32.76 Jul 32.76 Oct 32.76 Dec 32.76 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Dec 301.20 Jan 303.80 Mar 307.00 May 309.80 Jul 312.60 Aug 313.50 Sep 313.70 Oct 312.90 Dec 313.80 Jan 313.20 Mar 310.30 May 309.60 Jul 310.20 Aug 309.40 Sep 308.40 Oct 307.30 Dec 306.50 Jul 306.50 Oct 306.50 Dec 306.50