CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 502 3-4 Mar 506 May 510 3-4 Jul 514 1-2 Sep 522 Dec 533 3-4 Mar 542 1-2 May 542 3-4 Jul 536 1-2 Sep 540 3-4 Dec 552 1-2 Mar 555 3-4 May 555 3-4 Jul 555 3-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 371 1-4 Mar 380 3-4 May 386 1-2 Jul 392 1-2 Sep 391 Dec 395 3-4 Mar 406 May 411 1-2 Jul 414 3-4 Sep 406 1-2 Dec 408 1-2 Jul 425 1-2 Dec 414 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 309 Mar 304 3-4 May 302 Jul 292 Sep 277 3-4 Dec 285 1-2 Mar 285 1-2 May 285 1-2 Jul 285 1-2 Sep 285 1-2 Jul 285 1-2 Sep 285 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jan 918 1-4 Mar 930 3-4 May 942 1-4 Jul 952 1-2 Aug 955 3-4 Sep 952 Nov 953 1-4 Jan 957 1-4 Mar 952 3-4 May 951 1-2 Jul 954 Aug 952 3-4 Sep 936 1-4 Nov 936 Jan 936 Mar 936 May 936 Jul 945 3-4 Aug 945 3-4 Sep 945 3-4 Nov 935 3-4 Jul 935 3-4 Nov 935 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Dec 30.43 Jan 30.60 Mar 30.87 May 31.18 Jul 31.49 Aug 31.56 Sep 31.62 Oct 31.63 Dec 31.76 Jan 31.90 Mar 32.05 May 32.22 Jul 32.44 Aug 32.54 Sep 32.62 Oct 32.40 Dec 32.50 Jul 32.50 Oct 32.50 Dec 32.50 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Dec 307.10 Jan 309.20 Mar 312.10 May 314.80 Jul 317.50 Aug 318.40 Sep 318.50 Oct 317.90 Dec 318.80 Jan 318.30 Mar 315.30 May 314.50 Jul 315.10 Aug 314.30 Sep 313.30 Oct 312.20 Dec 310.50 Jul 310.50 Oct 310.50 Dec 310.50