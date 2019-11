CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 507 3-4 Mar 511 May 516 Jul 519 1-2 Sep 527 Dec 538 1-2 Mar 546 3-4 May 546 Jul 539 Sep 543 1-4 Dec 554 1-4 Mar 557 1-2 May 557 1-2 Jul 557 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 375 3-4 Mar 384 3-4 May 390 3-4 Jul 396 1-2 Sep 394 Dec 399 Mar 409 1-4 May 414 1-2 Jul 418 Sep 408 Dec 410 1-2 Jul 426 3-4 Dec 416 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 308 3-4 Mar 304 1-2 May 304 Jul 300 1-2 Sep 289 3-4 Dec 297 1-2 Mar 297 1-2 May 297 1-2 Jul 297 1-2 Sep 297 1-2 Jul 297 1-2 Sep 297 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Nov 900 3-4 Jan 916 3-4 Mar 929 1-2 May 941 1-4 Jul 951 1-4 Aug 954 1-4 Sep 950 3-4 Nov 952 Jan 955 1-2 Mar 951 May 949 3-4 Jul 953 Aug 952 Sep 935 1-2 Nov 935 3-4 Jul 945 1-2 Nov 935 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Dec 30.78 Jan 30.97 Mar 31.24 May 31.57 Jul 31.86 Aug 31.94 Sep 31.99 Oct 32.00 Dec 32.13 Jan 32.26 Mar 32.40 May 32.56 Jul 32.78 Aug 32.87 Sep 32.95 Oct 32.74 Dec 32.84 Jul 32.84 Oct 32.84 Dec 32.84 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Dec 303.10 Jan 305.30 Mar 308.40 May 311.00 Jul 313.80 Aug 314.80 Sep 315.10 Oct 314.70 Dec 315.80 Jan 315.70 Mar 312.70 May 311.70 Jul 312.40 Aug 311.60 Sep 310.60 Oct 309.50 Dec 307.80 Jul 307.80 Oct 307.80 Dec 307.80