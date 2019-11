CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 517 Mar 521 3-4 May 526 1-2 Jul 530 1-4 Sep 537 1-4 Dec 548 3-4 Mar 556 1-2 May 554 3-4 Jul 547 3-4 Sep 552 Dec 562 3-4 Mar 566 May 566 Jul 566 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 377 3-4 Mar 386 1-2 May 392 3-4 Jul 398 3-4 Sep 395 1-4 Dec 400 Mar 409 3-4 May 414 3-4 Jul 418 Sep 406 3-4 Dec 410 Jul 426 1-4 Dec 416 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 307 3-4 Mar 304 1-4 May 303 1-4 Jul 300 1-2 Sep 290 1-4 Dec 298 Mar 298 May 298 Jul 298 Sep 298 Jul 298 Sep 298 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Nov 905 3-4 Jan 917 Mar 930 1-4 May 942 3-4 Jul 953 3-4 Aug 957 1-4 Sep 954 3-4 Nov 957 1-4 Jan 961 Mar 956 May 955 1-4 Jul 958 1-2 Aug 957 1-2 Sep 941 Nov 941 1-4 Jul 951 Nov 941 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Dec 31.03 Jan 31.23 Mar 31.51 May 31.82 Jul 32.11 Aug 32.17 Sep 32.23 Oct 32.22 Dec 32.36 Jan 32.48 Mar 32.60 May 32.77 Jul 32.99 Aug 33.10 Sep 33.18 Oct 32.95 Dec 33.05 Jul 33.05 Oct 33.05 Dec 33.05 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Dec 302.30 Jan 304.40 Mar 307.60 May 310.70 Jul 314.10 Aug 315.30 Sep 315.90 Oct 316.00 Dec 317.70 Jan 317.50 Mar 314.90 May 313.90 Jul 314.60 Aug 313.80 Sep 312.80 Oct 311.70 Dec 309.90 Jul 309.90 Oct 309.90 Dec 309.90