CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 505 3-4 Mar 510 1-2 May 515 1-2 Jul 519 3-4 Sep 527 1-2 Dec 539 1-4 Mar 548 May 547 1-4 Jul 541 Sep 545 1-4 Dec 557 Mar 560 1-4 May 560 1-4 Jul 560 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 373 1-4 Mar 382 May 388 3-4 Jul 395 Sep 392 3-4 Dec 398 1-4 Mar 408 1-4 May 413 1-2 Jul 417 Sep 406 1-4 Dec 409 1-2 Jul 425 1-4 Dec 415 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 312 1-4 Mar 308 May 306 3-4 Jul 301 1-4 Sep 291 1-2 Dec 299 1-4 Mar 299 1-4 May 299 1-4 Jul 299 1-4 Sep 299 1-4 Jul 299 1-4 Sep 299 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Nov 905 Jan 917 Mar 930 1-2 May 942 3-4 Jul 953 1-2 Aug 957 1-4 Sep 954 1-2 Nov 957 Jan 961 1-4 Mar 956 3-4 May 956 Jul 959 1-2 Aug 958 1-2 Sep 942 Nov 942 1-4 Jul 952 Nov 942 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Dec 31.42 Jan 31.62 Mar 31.89 May 32.19 Jul 32.46 Aug 32.52 Sep 32.57 Oct 32.57 Dec 32.70 Jan 32.81 Mar 32.92 May 33.09 Jul 33.32 Aug 33.43 Sep 33.51 Oct 33.28 Dec 33.38 Jul 33.38 Oct 33.38 Dec 33.38 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Dec 300.60 Jan 302.70 Mar 305.70 May 308.80 Jul 312.40 Aug 313.50 Sep 314.30 Oct 314.30 Dec 316.10 Jan 316.10 Mar 313.80 May 312.80 Jul 313.30 Aug 312.50 Sep 311.50 Oct 310.40 Dec 308.70 Jul 308.70 Oct 308.70 Dec 308.70