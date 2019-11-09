Global Forecast - Asia as of 13:30 GMT Saturday, November 9, 2019
Minimum and maximum temperatures in Celsius, precipitation in centimeters and weather conditions as recorded for the previous day (Nov 8 except Asia and Australia where data is for Nov 9) and forecast for the current and following day in each city as of 1330 GMT:
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CITY;MIN;MAX;COND;PRECIP;MIN;MAX;COND;MIN;MAX;COND
Abidjan;26;31;pc;0;26;31;pc;26;31;pc
Abu Dhabi;24;33;clr;0;22;31;rn;20;31;clr
Aleppo;13;26;clr;0;11;25;clr;9;24;pc
Algiers;12;19;pc;6.1;9;13;rn;9;14;rn
Amsterdam;1;9;rn;0;3;9;pc;4;7;rn
Anchorage;0;4;c;0;-1;4;pc;0;3;c
Ashgabat;5;20;clr;0;3;19;clr;1;19;clr
Astana;-12;1;sn;2.21;-16;-8;clr;-10;-6;c
Asuncion;23;33;rn;0;23;31;rn;24;34;pc
Athens;15;24;pc;10.87;12;21;rn;16;22;pc
Auckland;17;22;pc;0.69;13;21;rn;12;17;rn
Baghdad;13;29;clr;0;13;29;clr;13;29;clr
Bahrain;24;31;pc;0;25;29;rn;24;29;clr
Banda Aceh;23;32;c;1.57;23;31;c;23;31;c
Bangalore;19;29;rn;5.08;18;29;pc;18;29;pc
Bangkok;22;33;pc;1.27;21;33;clr;21;33;c
Barcelona;8;17;pc;0;6;16;rn;8;16;c
Beijing;7;17;pc;0;6;18;rn;4;17;clr
Belgrade;11;21;pc;3.61;7;16;rn;9;15;pc
Berlin;2;8;rn;2.24;1;8;pc;3;7;pc
Bogota;10;19;rn;1.12;11;19;rn;11;19;c
Brasilia;20;33;clr;0.25;20;33;clr;20;33;pc
Bratislava;3;10;rn;1.88;1;9;rn;5;10;pc
Brisbane;14;25;clr;0;16;31;clr;18;28;clr
Brussels;1;8;pc;0;1;8;pc;3;7;rn
Bucharest;11;23;clr;0.97;9;22;c;9;19;pc
Budapest;7;13;pc;0;3;10;rn;5;10;pc
Buenos Aires;15;22;c;0;15;24;pc;17;23;pc
Bujumbura;20;29;rn;2.51;20;29;rn;21;28;rn
Busan;7;19;clr;0;12;18;c;6;19;clr
Cairo;19;29;pc;0;19;30;pc;20;31;clr
Cape Town;14;26;clr;0;15;24;pc;17;21;pc
Caracas;19;27;rn;2.9;19;27;rn;19;27;rn
Chennai;25;34;rn;0;24;33;pc;24;32;pc
Chicago;2;8;pc;0;-1;6;c;-10;1;sn
Colombo;25;31;rn;7.9;24;31;rn;24;30;pc
Copenhagen;4;7;rn;4.17;3;7;pc;5;8;c
Dakar;24;28;pc;0;25;29;pc;24;30;pc
Dallas;9;20;clr;0;16;23;pc;-3;17;rn
Dar es Salaam;23;32;pc;6.15;24;31;rn;23;31;rn
Denver;2;23;clr;0;-6;17;pc;-4;1;sn
Dhahran;23;31;pc;0;21;29;rn;19;30;clr
Dhaka;23;28;rn;1.98;22;26;rn;22;25;pc
Dili;23;34;pc;11.81;22;33;pc;22;33;clr
Dubai;24;32;clr;0;22;30;rn;21;31;clr
Dublin;3;8;rn;0;3;8;pc;2;7;rn
Dushanbe;3;18;clr;0;2;16;clr;2;15;clr
Gibraltar;13;18;pc;0;13;18;pc;14;18;pc
Hanoi;18;27;clr;0;18;28;pc;19;28;pc
Harare;17;31;pc;0;17;28;pc;18;31;pc
Havana;22;29;pc;2.74;21;28;pc;21;29;pc
Helsinki;4;6;rn;6.3;2;8;rn;1;3;rn
Ho Chi Minh City;23;31;pc;0.23;23;30;c;23;29;c
Hong Kong;19;27;pc;0;19;27;pc;21;27;pc
Honolulu;22;30;clr;0;23;30;clr;22;31;pc
Hyderabad;18;31;pc;0;19;30;pc;18;30;pc
Islamabad;10;25;clr;0;11;25;pc;13;24;pc
Istanbul;13;23;clr;0;13;23;pc;13;23;pc
Jakarta;24;36;pc;0;24;34;rn;24;34;rn
Jeddah;26;34;clr;0;26;34;clr;26;33;clr
Jerusalem;16;25;clr;0;17;24;pc;14;24;clr
Johannesburg;14;27;pc;0;15;25;pc;16;27;pc
Kabul;-2;17;clr;0;-1;19;c;0;18;clr
Karachi;16;29;clr;0;17;32;pc;19;32;pc
Kathmandu;12;24;pc;0;11;25;clr;12;25;clr
Khartoum;20;35;clr;0;19;35;clr;20;35;clr
Kiev;10;14;clr;0;10;17;c;3;14;rn
Kingston;24;32;pc;0;24;31;pc;24;31;pc
Kinshasa;24;34;rn;0.99;23;31;rn;24;32;rn
Kolkata;22;27;rn;14.33;21;26;rn;21;29;pc
Kuala Lumpur;24;32;c;3.78;24;33;rn;25;33;pc
Kuwait;16;31;clr;0;15;30;clr;15;30;clr
La Paz;4;16;c;0.25;3;14;c;2;12;rn
Lagos;26;33;pc;0;25;30;pc;26;30;rn
Lima;17;20;c;0;16;20;clr;17;20;c
Lisbon;12;18;rn;0.23;13;16;c;12;19;pc
London;5;8;rn;3.43;3;10;rn;4;9;rn
Los Angeles;14;31;clr;0;13;28;clr;14;26;clr
Luanda;26;32;pc;0;26;30;c;26;30;rn
Madrid;5;13;pc;0;4;12;rn;3;12;pc
Male;26;30;rn;13.69;27;31;rn;27;31;rn
Manaus;25;32;c;6.86;25;32;rn;25;31;rn
Manila;25;32;rn;0.99;25;31;pc;25;30;pc
Mecca;24;34;clr;0;25;35;clr;25;35;rn
Melbourne;10;14;c;1.78;10;18;c;12;28;c
Mexico City;10;22;pc;0;12;24;pc;11;24;pc
Miami;23;27;rn;0;23;28;pc;23;29;pc
Minsk;9;12;pc;2.51;6;12;c;2;8;c
Mogadishu;25;31;clr;0;25;30;rn;25;30;pc
Montevideo;14;20;rn;0.23;14;22;clr;15;22;c
Montreal;-2;3;pc;0.56;-5;5;rn;-6;-2;sn
Moscow;4;5;c;0;6;10;c;4;11;rn
Mumbai;25;30;rn;8.33;25;32;pc;26;33;pc
Nairobi;16;26;pc;0.48;16;26;pc;17;26;rn
New Delhi;16;30;clr;1.02;14;27;pc;14;26;pc
New York;3;6;pc;0.25;6;11;pc;8;14;pc
Nicosia;15;27;clr;0;16;27;c;15;28;clr
Novosibirsk;-13;-7;c;8.51;-14;-10;pc;-13;-10;pc
Osaka-shi;10;19;clr;0;10;18;pc;12;21;rn
Oslo;-3;-1;sn;9.14;-9;-2;pc;-5;-5;pc
Ottawa;-1;2;sn;0.38;-6;5;rn;-9;-3;sn
Pago Pago;26;29;pc;3.81;26;29;clr;26;29;clr
Panama City;24;30;rn;3.81;24;29;rn;24;29;rn
Paramaribo;25;33;rn;0;25;33;rn;24;33;rn
Paris;4;8;pc;0;2;9;rn;4;9;rn
Perth;18;39;clr;0;15;24;clr;15;29;clr
Phnom Penh;22;30;pc;1.8;22;31;pc;22;30;pc
Port Moresby;24;31;rn;0;24;29;rn;24;32;c
Port-au-prince;22;32;pc;0;22;32;pc;22;32;pc
Prague;-2;7;rn;2.24;-1;6;pc;2;7;pc
Pyongyang;0;15;clr;0;7;14;rn;0;14;pc
Quito;13;20;rn;2.08;13;20;rn;13;21;rn
Rabat;9;19;clr;0;12;18;c;13;17;rn
Recife;25;30;c;2.01;25;30;pc;25;30;pc
Reykjavik;3;5;rn;3.81;3;8;rn;3;6;pc
Riga;7;8;rn;0.23;4;9;c;1;6;rn
Rio de Janeiro;23;27;c;9.65;23;28;rn;22;26;rn
Riyadh;19;34;pc;0;19;30;pc;17;28;pc
Rome;6;16;rn;19.66;12;17;rn;10;17;rn
Saint Petersburg;3;5;rn;1.19;4;9;rn;2;6;rn
San Francisco;9;17;pc;0;10;18;clr;11;18;clr
San Jose;17;26;rn;2.54;18;27;rn;18;25;rn
San Juan;25;30;pc;19.02;25;32;pc;25;31;pc
San Salvador;19;26;pc;0;18;26;pc;18;25;pc
Sana'a;7;24;clr;0;7;24;clr;6;23;clr
Santiago;15;34;clr;0;15;34;clr;14;29;c
Santo Domingo;23;30;pc;0.41;22;30;pc;23;30;pc
Sao Paulo;8;15;rn;0;10;14;rn;7;17;pc
Seattle;10;12;rn;0;7;14;c;7;15;pc
Seoul;4;17;clr;0;8;15;rn;3;16;pc
Shanghai;9;19;clr;0;11;22;clr;12;23;clr
Singapore;26;35;pc;9.96;26;33;rn;26;33;c
Sofia;6;19;pc;4.57;4;16;rn;4;17;pc
St. John's;25;31;rn;0.23;26;30;rn;25;31;pc
Stockholm;2;5;rn;9.73;-4;3;rn;1;3;pc
Sydney;14;19;clr;0;14;24;pc;18;27;c
Taipei City;18;23;pc;4.95;16;26;clr;19;27;pc
Tallinn;5;7;rn;0;4;9;rn;2;5;rn
Tashkent;2;15;clr;0;1;15;clr;2;14;clr
Tbilisi;5;19;clr;0;4;18;clr;5;19;clr
Tehran;8;18;clr;0;8;19;clr;8;18;clr
Tel Aviv;19;28;clr;0;22;30;c;19;31;clr
Tirana;13;21;rn;3.81;10;20;rn;12;22;rn
Tokyo;9;18;pc;0;11;17;clr;10;19;rn
Toronto;3;5;c;0.51;0;7;c;-7;0;sn
Tripoli;12;22;pc;0;14;21;clr;12;21;pc
Tunis;10;18;pc;1.02;11;20;pc;10;17;c
Ulan Bator;-8;5;pc;0;-11;3;pc;-17;-1;sn
Vancouver;7;11;rn;2.87;6;12;pc;8;13;c
Vienna;1;8;rn;4.67;2;9;rn;5;10;pc
Vientiane;17;28;pc;0;16;30;pc;18;31;pc
Vilnius;9;11;pc;2.36;4;10;rn;1;7;rn
Warsaw;4;12;rn;0;1;8;rn;4;7;pc
Wellington;16;20;rn;1.02;11;19;rn;11;14;rn
Yangon;23;31;rn;13.59;22;32;pc;23;32;clr
Yerevan;0;15;clr;0;0;16;clr;0;15;clr
Legend: clr...clear;pc...partly cloudy;c...cloudy;rn...rain;sn...snow
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