CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 510 1-4 Mar 514 1-4 May 519 3-4 Jul 524 Sep 531 1-2 Dec 543 1-2 Mar 552 May 551 1-2 Jul 544 1-2 Sep 548 3-4 Dec 560 1-2 Mar 563 3-4 May 563 3-4 Jul 563 3-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 377 1-4 Mar 386 1-2 May 393 1-2 Jul 399 3-4 Sep 396 1-4 Dec 401 Mar 411 May 416 1-4 Jul 419 3-4 Sep 408 1-2 Dec 411 1-2 Jul 427 1-4 Dec 417 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 304 1-4 Mar 299 3-4 May 300 Jul 297 1-2 Sep 288 1-4 Dec 296 Mar 296 May 296 Jul 296 Sep 296 Jul 296 Sep 296 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Nov 919 1-2 Jan 931 Mar 944 May 955 1-2 Jul 966 Aug 969 1-4 Sep 965 3-4 Nov 967 1-4 Jan 971 Mar 966 May 964 3-4 Jul 967 3-4 Aug 966 3-4 Sep 950 1-4 Nov 948 Jul 957 3-4 Nov 947 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Dec 31.50 Jan 31.71 Mar 31.98 May 32.29 Jul 32.56 Aug 32.62 Sep 32.66 Oct 32.65 Dec 32.78 Jan 32.92 Mar 33.03 May 33.20 Jul 33.42 Aug 33.52 Sep 33.60 Oct 33.38 Dec 33.48 Jul 33.48 Oct 33.48 Dec 33.48 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Dec 304.90 Jan 307.00 Mar 309.80 May 312.60 Jul 315.90 Aug 317.00 Sep 317.60 Oct 317.40 Dec 318.90 Jan 318.70 Mar 316.10 May 315.20 Jul 316.10 Aug 315.30 Sep 314.30 Oct 313.20 Dec 311.30 Jul 311.30 Oct 311.30 Dec 311.30