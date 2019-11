Women's Champions League Draw

NYON, Switzerland (AP) — Draw Friday for the quarterfinals and semifinals of the Women's Champions League:

Quarterfinals

First leg

March 24-25

Atlético Madrid (Spain) vs. Barcelona (Spain)

Lyon (France) vs. Bayern Munich (Germany)

Glasgow City (Scotland) vs. Wolfsburg (Germany)

Arsenal (England) vs. Paris Saint-Germain (France)

Second leg

April 1-2

Barcelona (Spain) vs. Atlético Madrid (Spain)

Bayern Munich (Germany) vs. Lyon (France)

Wolfsburg (Germany) vs. Glasgow City (Scotland)

Paris Saint-Germain (France) vs. Arsenal (England)

Semifinals

First leg

April 25-26

Arsenal (England) or Paris Saint-Germain (France) vs. Lyon (France) or Bayern Munich (Germany)

Glasgow City (Scotland) or Wolfsburg (Germany) vs. Atlético Madrid (Spain) vs. Barcelona (Spain)

Second leg

May 2-3

Lyon (France) or Bayern Munich (Germany) vs. Arsenal (England) or Paris Saint-Germain (France)

Atlético Madrid (Spain) or Barcelona (Spain) vs. Glasgow City (Scotland) or Wolfsburg (Germany)