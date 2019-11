CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 512 1-2 Mar 517 1-4 May 522 1-4 Jul 526 1-2 Sep 533 1-4 Dec 544 1-2 Mar 552 1-4 May 551 1-2 Jul 544 1-2 Sep 548 3-4 Dec 560 3-4 Mar 564 May 564 Jul 564 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 375 1-4 Mar 383 3-4 May 391 Jul 397 3-4 Sep 394 3-4 Dec 399 1-2 Mar 409 3-4 May 415 Jul 418 1-2 Sep 407 3-4 Dec 410 1-2 Jul 426 3-4 Dec 417 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 305 1-4 Mar 299 3-4 May 299 1-2 Jul 297 1-4 Sep 288 Dec 295 3-4 Mar 295 3-4 May 295 3-4 Jul 295 3-4 Sep 295 3-4 Jul 295 3-4 Sep 295 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Nov 925 Jan 936 1-2 Mar 948 3-4 May 960 1-4 Jul 970 3-4 Aug 974 Sep 971 Nov 972 1-4 Jan 976 Mar 969 3-4 May 968 1-2 Jul 971 3-4 Aug 970 1-2 Sep 954 Nov 949 1-4 Jul 959 Nov 949 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Dec 31.43 Jan 31.65 Mar 31.91 May 32.22 Jul 32.50 Aug 32.57 Sep 32.64 Oct 32.65 Dec 32.82 Jan 32.95 Mar 33.06 May 33.23 Jul 33.45 Aug 33.56 Sep 33.64 Oct 33.41 Dec 33.51 Jul 33.51 Oct 33.51 Dec 33.51 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Dec 305.60 Jan 307.80 Mar 311.00 May 314.40 Jul 317.90 Aug 319.10 Sep 319.60 Oct 319.60 Dec 321.20 Jan 321.00 Mar 318.50 May 317.60 Jul 318.30 Aug 317.50 Sep 316.50 Oct 315.40 Dec 313.50 Jul 313.50 Oct 313.50 Dec 313.50