World Rugby players of the year

Men

2001_Keith Wood (Ireland)

2002_Fabien Galthié (France)

2003_Jonny Wilkinson (England)

2004_Schalk Burger (South Africa)

2005_Dan Carter (New Zealand)

2006_Richie McCaw (New Zealand)

2007_Bryan Habana (South Africa)

2008_Shane Williams (Wales)

2009_Richie McCaw (New Zealand)

2010_Richie McCaw (New Zealand)

2011_Thierry Dusautoir (France)

2012_Dan Carter (New Zealand)

2013_Kieran Read (New Zealand)

2014_Brodie Retallick (New Zealand)

2015_Dan Carter (New Zealand)

2016_Beauden Barrett (New Zealand)

2017_Beauden Barrett (New Zealand)

2018_Jonathan Sexton (Ireland)

2019_Pieter-Steph du Toit (South Africa)

Women

2001_Shelley Rae (England)

2002_Monique Hirovanaa (New Zealand)

2003_Kathy Flores (United States)

2004_Donna Kennedy (Scotland)

2005_Farah Palmer (New Zealand)

2006_Maggie Alphonsi (England)

2007_Sarah Corrigan (Australia)

2008_Carol Isherwood (England)

2009_Debby Hodgkinson (Australia)

2010_Carla Hohepa (New Zealand)

2011_Ruth Mitchell (Hong Kong)

2012_Michaela Staniford (England)

2013_Not awarded

2014_Magali Harvey (Canada)

2015_Kendra Cocksedge (New Zealand)

2016_Sarah Hunter (England)

2017_Portia Woodman (New Zealand)

2018_Jessy Trémoulière (France)

2019_Emily Scarratt (England)

Note: Women's personality of the year from 2003-12