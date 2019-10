CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 508 3-4 Mar 514 3-4 May 519 1-4 Jul 523 1-4 Sep 530 Dec 540 3-4 Mar 548 3-4 May 547 1-2 Jul 540 1-4 Sep 543 1-4 Dec 557 1-2 Mar 560 3-4 May 560 3-4 Jul 560 3-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 390 Mar 398 3-4 May 404 3-4 Jul 410 Sep 402 Dec 405 3-4 Mar 415 3-4 May 421 Jul 424 Sep 412 1-2 Dec 414 Jul 430 1-2 Dec 417 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 297 1-4 Mar 293 1-2 May 293 1-2 Jul 291 3-4 Sep 283 Dec 290 3-4 Mar 290 3-4 May 290 3-4 Jul 290 3-4 Sep 290 3-4 Jul 290 3-4 Sep 290 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Nov 916 3-4 Jan 932 1-4 Mar 945 1-4 May 957 Jul 967 1-4 Aug 970 3-4 Sep 968 1-2 Nov 971 Jan 975 1-4 Mar 971 May 969 3-4 Jul 973 Aug 972 Sep 955 1-2 Nov 950 1-4 Jul 960 Nov 950 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Dec 30.75 Jan 30.97 Mar 31.25 May 31.56 Jul 31.86 Aug 31.92 Sep 31.96 Oct 31.99 Dec 32.13 Jan 32.30 Mar 32.47 May 32.67 Jul 32.90 Aug 32.99 Sep 33.08 Oct 32.85 Dec 32.96 Jul 32.96 Oct 32.96 Dec 32.96 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Dec 304.40 Jan 306.90 Mar 310.50 May 314.20 Jul 318.10 Aug 319.30 Sep 319.60 Oct 319.50 Dec 321.40 Jan 321.30 Mar 319.20 May 318.80 Jul 319.50 Aug 318.80 Sep 317.80 Oct 316.80 Dec 315.40 Jul 315.40 Oct 315.40 Dec 315.40