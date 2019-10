CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 511 1-2 Mar 517 1-2 May 522 1-2 Jul 527 1-4 Sep 534 3-4 Dec 546 3-4 Mar 555 May 554 1-4 Jul 546 1-2 Sep 549 Dec 562 1-2 Mar 565 3-4 May 565 3-4 Jul 565 3-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 386 1-4 Mar 396 May 402 3-4 Jul 408 3-4 Sep 402 1-2 Dec 406 1-4 Mar 415 3-4 May 421 Jul 424 1-4 Sep 412 1-2 Dec 414 1-4 Jul 430 3-4 Dec 417 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 300 1-2 Mar 298 May 297 1-2 Jul 295 3-4 Sep 287 Dec 294 3-4 Mar 294 3-4 May 294 3-4 Jul 294 3-4 Sep 294 3-4 Jul 294 3-4 Sep 294 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Nov 918 1-4 Jan 933 1-2 Mar 946 1-4 May 957 3-4 Jul 968 1-4 Aug 971 1-2 Sep 969 Nov 971 Jan 975 1-2 Mar 971 May 969 1-2 Jul 973 1-2 Aug 972 3-4 Sep 956 1-4 Nov 949 1-2 Jul 959 1-4 Nov 949 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Dec 31.00 Jan 31.22 Mar 31.48 May 31.75 Jul 32.02 Aug 32.08 Sep 32.13 Oct 32.15 Dec 32.29 Jan 32.47 Mar 32.63 May 32.83 Jul 33.06 Aug 33.14 Sep 33.23 Oct 33.00 Dec 33.12 Jul 33.12 Oct 33.12 Dec 33.12 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Dec 303.00 Jan 305.60 Mar 309.30 May 313.00 Jul 317.00 Aug 318.20 Sep 318.50 Oct 318.30 Dec 319.90 Jan 319.90 Mar 318.00 May 317.40 Jul 318.10 Aug 317.50 Sep 316.50 Oct 315.50 Dec 314.00 Jul 314.00 Oct 314.00 Dec 314.00