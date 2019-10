CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 511 3-4 Mar 518 May 523 1-4 Jul 528 Sep 535 3-4 Dec 547 1-2 Mar 555 1-2 May 554 3-4 Jul 547 1-2 Sep 549 1-4 Dec 563 Mar 566 1-4 May 566 1-4 Jul 566 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 384 Mar 394 1-2 May 401 1-2 Jul 407 1-2 Sep 401 1-4 Dec 405 1-2 Mar 415 1-4 May 420 3-4 Jul 424 1-4 Sep 412 1-4 Dec 414 Jul 430 1-2 Dec 417 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 296 1-2 Mar 295 May 295 Jul 293 1-2 Sep 285 Dec 292 3-4 Mar 292 3-4 May 292 3-4 Jul 292 3-4 Sep 292 3-4 Jul 292 3-4 Sep 292 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Nov 920 3-4 Jan 935 1-2 Mar 947 3-4 May 958 3-4 Jul 969 Aug 971 1-2 Sep 968 3-4 Nov 970 3-4 Jan 974 3-4 Mar 970 May 968 1-4 Jul 971 3-4 Aug 971 1-4 Sep 954 3-4 Nov 947 1-2 Jul 957 1-4 Nov 947 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Dec 30.78 Jan 31.00 Mar 31.25 May 31.53 Jul 31.82 Aug 31.89 Sep 31.93 Oct 31.93 Dec 32.07 Jan 32.25 Mar 32.41 May 32.62 Jul 32.85 Aug 32.94 Sep 33.03 Oct 32.82 Dec 32.91 Jul 32.91 Oct 32.91 Dec 32.91 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Dec 304.00 Jan 306.40 Mar 310.20 May 313.90 Jul 317.90 Aug 318.90 Sep 319.00 Oct 318.60 Dec 320.30 Jan 320.10 Mar 318.00 May 317.60 Jul 318.00 Aug 317.40 Sep 316.50 Oct 315.50 Dec 313.90 Jul 313.90 Oct 313.90 Dec 313.90