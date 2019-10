BC-US--Cocoa, US

New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Monday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change Dec 2504 Up 21 Dec 2440 2469 2420 2463 Up 28 Jan 2504 Up 21 Mar 2483 2508 2470 2504 Up 21 May 2488 2511 2475 2507 Up 20 Jul 2482 2504 2469 2499 Up 18 Sep 2472 2484 2450 2478 Up 15 Dec 2438 2455 2421 2448 Up 14 Mar 2422 2425 2405 2424 Up 12 May 2414 2417 2409 2417 Up 12 Jul 2407 2412 2407 2412 Up 12 Sep 2404 Up 11