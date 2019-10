CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 516 Mar 521 1-4 May 526 1-4 Jul 530 1-4 Sep 537 1-4 Dec 548 1-2 Mar 555 1-2 May 554 1-2 Jul 546 3-4 Sep 548 1-4 Dec 562 Mar 563 1-4 May 563 1-4 Jul 563 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 386 3-4 Mar 398 May 404 1-2 Jul 410 1-4 Sep 403 3-4 Dec 408 1-4 Mar 418 1-4 May 423 1-2 Jul 426 3-4 Sep 413 1-4 Dec 414 3-4 Jul 431 1-4 Dec 418 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 302 1-4 Mar 299 1-2 May 299 1-2 Jul 297 3-4 Sep 288 3-4 Dec 296 1-2 Mar 296 1-2 May 296 1-2 Jul 296 1-2 Sep 296 1-2 Jul 296 1-2 Sep 296 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Nov 933 1-4 Jan 947 Mar 958 1-2 May 968 1-4 Jul 976 3-4 Aug 979 Sep 974 1-4 Nov 974 1-4 Jan 978 1-4 Mar 973 May 971 3-4 Jul 975 Aug 974 1-2 Sep 957 Nov 950 1-4 Jul 960 Nov 950 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Dec 31.34 Jan 31.56 Mar 31.81 May 32.09 Jul 32.36 Aug 32.40 Sep 32.45 Oct 32.45 Dec 32.59 Jan 32.75 Mar 32.90 May 33.09 Jul 33.31 Aug 33.40 Sep 33.48 Oct 33.28 Dec 33.38 Jul 33.38 Oct 33.38 Dec 33.38 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Dec 305.60 Jan 308.00 Mar 311.80 May 315.30 Jul 318.70 Aug 319.30 Sep 319.10 Oct 318.50 Dec 320.00 Jan 319.70 Mar 318.00 May 317.90 Jul 318.30 Aug 318.20 Sep 318.30 Oct 316.90 Dec 314.30 Jul 314.30 Oct 314.30 Dec 314.30