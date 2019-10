CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 518 Mar 524 1-4 May 529 1-2 Jul 533 1-2 Sep 540 1-4 Dec 551 Mar 558 1-4 May 557 Jul 549 1-4 Sep 549 3-4 Dec 564 1-4 Mar 565 1-2 May 565 1-2 Jul 565 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 388 Mar 400 May 406 3-4 Jul 413 Sep 405 Dec 409 1-2 Mar 419 1-2 May 424 3-4 Jul 427 3-4 Sep 414 Dec 415 1-4 Jul 432 1-4 Dec 418 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 296 3-4 Mar 294 3-4 May 294 1-2 Jul 292 3-4 Sep 285 3-4 Dec 293 1-2 Mar 293 1-2 May 293 1-2 Jul 293 1-2 Sep 293 1-2 Jul 293 1-2 Sep 293 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Nov 934 Jan 948 1-4 Mar 959 3-4 May 968 1-2 Jul 976 3-4 Aug 979 Sep 973 3-4 Nov 973 1-4 Jan 976 1-2 Mar 970 1-4 May 967 3-4 Jul 970 1-4 Aug 969 3-4 Sep 952 1-4 Nov 947 3-4 Jul 956 3-4 Nov 946 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Dec 30.85 Jan 31.08 Mar 31.31 May 31.59 Jul 31.88 Aug 31.92 Sep 31.95 Oct 31.95 Dec 32.11 Jan 32.29 Mar 32.45 May 32.66 Jul 32.89 Aug 32.98 Sep 33.06 Oct 32.88 Dec 32.95 Jul 32.95 Oct 32.95 Dec 32.95 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Dec 306.90 Jan 309.40 Mar 313.40 May 316.80 Jul 320.30 Aug 321.10 Sep 320.80 Oct 320.10 Dec 321.30 Jan 320.60 Mar 317.50 May 315.90 Jul 315.30 Aug 315.60 Sep 316.00 Oct 314.60 Dec 313.70 Jul 313.70 Oct 313.70 Dec 313.70