CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 532 1-4 Mar 537 May 541 1-2 Jul 544 Sep 549 3-4 Dec 559 3-4 Mar 566 1-2 May 566 Jul 557 1-2 Sep 557 Dec 572 Mar 573 1-4 May 573 1-4 Jul 573 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 391 Mar 402 3-4 May 409 1-2 Jul 415 1-4 Sep 406 1-2 Dec 410 1-4 Mar 419 3-4 May 425 Jul 428 Sep 414 1-2 Dec 415 3-4 Jul 432 3-4 Dec 419 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 294 1-4 Mar 290 1-2 May 288 1-4 Jul 284 Sep 276 1-4 Dec 284 Mar 284 May 284 Jul 284 Sep 284 Jul 284 Sep 284 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Nov 934 Jan 947 1-2 Mar 959 1-4 May 967 1-2 Jul 976 Aug 978 1-2 Sep 973 1-2 Nov 972 3-4 Jan 975 1-4 Mar 967 1-2 May 963 Jul 965 1-2 Aug 965 Sep 947 1-2 Nov 944 1-2 Jul 953 1-2 Nov 943 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Dec 30.36 Jan 30.60 Mar 30.84 May 31.13 Jul 31.42 Aug 31.47 Sep 31.52 Oct 31.55 Dec 31.71 Jan 31.89 Mar 32.05 May 32.26 Jul 32.50 Aug 32.59 Sep 32.67 Oct 32.49 Dec 32.56 Jul 32.56 Oct 32.56 Dec 32.56 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Dec 308.50 Jan 311.20 Mar 315.20 May 318.90 Jul 322.60 Aug 323.50 Sep 323.30 Oct 322.30 Dec 323.40 Jan 322.50 Mar 319.10 May 316.60 Jul 315.30 Aug 315.60 Sep 316.00 Oct 314.60 Dec 313.60 Jul 313.60 Oct 313.60 Dec 313.60