BC-US--Cocoa, US

New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Friday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change Dec 2513 Up 2 Dec 2515 2538 2462 2486 Down 2 Jan 2513 Up 2 Mar 2532 2560 2492 2513 Up 2 May 2533 2558 2492 2514 Up 4 Jul 2522 2552 2491 2509 Up 4 Sep 2505 2535 2475 2492 Up 4 Dec 2478 2504 2445 2463 Up 3 Mar 2460 2485 2443 2445 Up 3 May 2467 2481 2440 2440 Up 3 Jul 2438 Up 2 Sep 2430 Up 2