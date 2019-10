2020 Tour de France Stages

PARIS (AP) — The route for the 2020 Tour de France, starting in the Riviera city of Nice on June 27:

Stage 1: June 27, Nice Moyen Pays-Nice, 156 kilometers (96.9 miles)

Stage 2: June 28, Nice Haut Pays-Nice, 187 kilometers (116.2 miles)

Stage 3: June 29, Nice-Sisteron, 198 kilometers (123 miles)

Stage 4: June 30, Sisteron-Orcieres-Merlette, 157 kilometers (97.5 miles)

Stage 5: July 1, Gap-Privas, 183 kilometers (113.7 miles)

Stage 6: July 2, Le Teil-Mont Aigoual, 191 kilometers (118.7 miles)

Stage 7: July 3, Millau-Lavaur, 168 kilometers (104.4 miles)

Stage 8: July 4, Cazeres-sur-Garonne-Loudenvielle, 140 kilometers (87 miles)

Stage 9: July 5, Pau-Laruns, 154 kilometers (95.7 miles)

Rest Day: July 6, La Charente-Maritime

Stage 10: July 7, Ile d'Oleron-Ile de Re, 170 kilometers (105.6 miles)

Stage 11: July 8, Chatelaillon-Plage-Poitiers, 167 kilometers (103.8 miles)

Stage 12: July 9, Chauvigny-Sarran, 218 kilometers (135.4 miles)

Stage 13: July 10, Chatel-Guyon-Puy Mary, 191 kilometers (118.7 miles)

Stage 14: July 11, Clermont-Ferrand-Lyon, 197 kilometers (122.4 miles)

Stage 15: July 12, Lyon-Grand Colombier, 175 kilometers (108.7 miles)

Rest Day 2: July 13, Isere

Stage 16: July 14, La Tour-du-Pin-Villard-de-Lans, 164 kilometers (101.9 miles)

Stage 17: July 15, Grenoble-Meribel, 168 kilometers (104.4 miles)

Stage 18: July 16, Meribel-La Roche-sur-Foron, 168 kilometers (104.4 miles)

Stage 19: July 17, Bourg-en-Bresse-Champagnole, 160 kilometers (99.4 miles)

Stage 20: July 18, Lure-La Planche des Belles Filles, 36-kilometer (22.4 miles) individual time trial

Stage 21: July 19, Mantes-la-Jolie-Paris Champs-Elysees, 122 kilometers (75.8 miles)

