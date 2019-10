OSAKA, Japan (AP) — Tonga beat the United States 31-19 in a Rugby World Cup Pool C match on Sunday.

___

Tonga 31 (Siegfried Fisi'ihoi, Malietoa Hingano, Siale Piutau, Telusa Veainu tries; Sonatane Takulua 2 conversions, penalty, James Faiva conversion, Piutau conversion), United States 19 (Mike Te'o 2, Tony Lamborn tries; AJ MacGinty 2 conversions). HT: 7-12