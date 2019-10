BC-US--Cocoa, US

New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Friday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change Dec 2523 Up 46 Dec 2454 2558 2450 2506 Up 46 Jan 2523 Up 46 Mar 2467 2568 2467 2523 Up 46 May 2477 2565 2468 2524 Up 46 Jul 2477 2555 2477 2519 Up 48 Sep 2450 2533 2445 2499 Up 47 Dec 2423 2504 2418 2470 Up 46 Mar 2427 2485 2427 2454 Up 44 May 2412 2479 2412 2449 Up 44 Jul 2465 2466 2448 2448 Up 45 Sep 2440 Up 45