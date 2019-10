SHIZUOKA, Japan (AP) — Australia beat Georgia 27-8 in a Rugby World Cup Pool D match on Friday.

___

Australia 27 (Nic White, Marika Koroibete, Jack Dempsey, Will Genia tries; Matt Toomua 2 conversions, penalty), Georgia 8 (Alexander Todua try; Soso Matiashvili penalty). HT: 10-3