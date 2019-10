CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 490 1-2 Mar 497 1-2 May 502 3-4 Jul 507 Sep 515 Dec 528 1-4 Mar 538 May 541 Jul 536 Sep 536 Dec 552 3-4 Mar 553 May 553 Jul 553 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 384 3-4 Mar 397 May 402 1-2 Jul 405 3-4 Sep 400 1-2 Dec 404 1-4 Mar 414 1-2 May 420 1-4 Jul 423 3-4 Sep 413 1-4 Dec 415 Jul 431 3-4 Dec 415 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 286 Mar 287 1-2 May 287 3-4 Jul 288 Sep 289 Dec 289 Mar 289 May 289 Jul 289 Sep 289 Jul 289 Sep 289 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Nov 916 1-4 Jan 930 1-4 Mar 940 3-4 May 950 Jul 958 1-4 Aug 961 1-2 Sep 959 3-4 Nov 962 3-4 Jan 966 3-4 Mar 961 May 960 1-4 Jul 963 3-4 Aug 962 1-2 Sep 952 1-2 Nov 942 Jul 945 3-4 Nov 934 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Oct 29.79 Dec 29.86 Jan 30.09 Mar 30.36 May 30.66 Jul 30.93 Aug 31.04 Sep 31.12 Oct 31.15 Dec 31.28 Jan 31.46 Mar 31.62 May 31.83 Jul 32.12 Aug 32.20 Sep 32.27 Oct 32.13 Dec 32.18 Jul 32.18 Oct 32.18 Dec 32.18 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Oct 298.80 Dec 303.70 Jan 305.70 Mar 308.90 May 312.70 Jul 316.80 Aug 318.40 Sep 319.30 Oct 319.30 Dec 321.50 Jan 321.00 Mar 319.20 May 319.30 Jul 319.90 Aug 320.20 Sep 320.40 Oct 319.60 Dec 318.00 Jul 318.00 Oct 318.00 Dec 318.00