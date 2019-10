BC-US--Cocoa, US

New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Friday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change Oct 2475 Down 45 Dec 2491 Down 41 Dec 2532 2535 2468 2475 Down 45 Jan 2491 Down 41 Mar 2543 2545 2483 2491 Down 41 May 2536 2538 2481 2490 Down 38 Jul 2512 2520 2468 2478 Down 34 Sep 2498 2498 2454 2461 Down 31 Dec 2457 2461 2419 2426 Down 30 Mar 2448 2448 2404 2410 Down 29 May 2440 2440 2400 2402 Down 30 Jul 2432 2432 2399 2399 Down 30 Sep 2422 2422 2392 2392 Down 30