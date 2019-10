CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 488 3-4 Mar 496 1-4 May 502 Jul 506 1-4 Sep 514 Dec 526 3-4 Mar 536 1-2 May 539 3-4 Jul 533 1-2 Sep 533 1-2 Dec 548 3-4 Mar 549 May 549 Jul 549 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 388 3-4 Mar 400 3-4 May 406 Jul 408 1-2 Sep 402 Dec 405 1-2 Mar 415 1-2 May 421 Jul 424 1-4 Sep 413 3-4 Dec 415 1-2 Jul 432 1-4 Dec 415 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 287 Mar 289 May 289 3-4 Jul 290 1-4 Sep 292 3-4 Dec 292 3-4 Mar 292 3-4 May 292 3-4 Jul 292 3-4 Sep 292 3-4 Jul 292 3-4 Sep 292 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Nov 911 3-4 Jan 926 Mar 936 1-2 May 946 1-4 Jul 954 3-4 Aug 958 1-2 Sep 957 3-4 Nov 961 Jan 965 1-2 Mar 960 1-2 May 960 1-2 Jul 963 3-4 Aug 962 1-2 Sep 952 1-2 Nov 941 1-4 Jul 945 Nov 933 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Oct 29.80 Dec 29.89 Jan 30.11 Mar 30.37 May 30.65 Jul 30.92 Aug 31.02 Sep 31.10 Oct 31.12 Dec 31.26 Jan 31.42 Mar 31.60 May 31.89 Jul 32.17 Aug 32.25 Sep 32.31 Oct 32.15 Dec 32.23 Jul 32.23 Oct 32.23 Dec 32.23 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Oct 298.00 Dec 302.90 Jan 304.80 Mar 308.10 May 311.80 Jul 315.90 Aug 317.60 Sep 318.50 Oct 318.80 Dec 320.80 Jan 320.70 Mar 319.50 May 319.40 Jul 320.40 Aug 320.30 Sep 320.40 Oct 320.40 Dec 318.80 Jul 318.80 Oct 318.80 Dec 318.80