FUKUOKA, Japan (AP) — France beat the United States 33-9 in a Rugby World Cup Pool C match on Wednesday.

___

France 33 (Yoann Huget, Alivereti Raka, Gael Fickou, Baptiste Serin, Jefferson Poirot tries; Thomas Ramos conversion, Camille Lopez 3 conversions), United States 9 (AJ MacGinty 3 penalties). HT: 12-6