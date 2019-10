CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 498 3-4 Mar 505 3-4 May 510 3-4 Jul 514 1-4 Sep 521 3-4 Dec 534 1-4 Mar 543 1-2 May 546 1-2 Jul 541 1-2 Sep 541 1-2 Dec 557 1-4 Mar 557 1-2 May 557 1-2 Jul 557 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 392 1-2 Mar 404 1-2 May 409 1-4 Jul 411 3-4 Sep 405 1-2 Dec 408 Mar 417 1-2 May 423 Jul 426 Sep 414 3-4 Dec 416 1-4 Jul 433 Dec 416 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 282 Mar 284 3-4 May 284 3-4 Jul 285 Sep 286 Dec 286 Mar 286 May 286 Jul 286 Sep 286 Jul 286 Sep 286 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Nov 919 1-2 Jan 932 1-2 Mar 941 1-2 May 949 1-4 Jul 956 1-2 Aug 959 3-4 Sep 957 3-4 Nov 960 1-2 Jan 964 Mar 958 1-4 May 957 1-4 Jul 960 Aug 960 Sep 950 Nov 936 1-4 Jul 940 Nov 928 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Oct 28.83 Dec 28.88 Jan 29.11 Mar 29.38 May 29.69 Jul 29.98 Aug 30.09 Sep 30.19 Oct 30.25 Dec 30.40 Jan 30.61 Mar 30.87 May 31.14 Jul 31.44 Aug 31.52 Sep 31.59 Oct 31.38 Dec 31.53 Jul 31.53 Oct 31.53 Dec 31.53 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Oct 304.10 Dec 309.00 Jan 310.80 Mar 313.60 May 317.10 Jul 321.00 Aug 322.60 Sep 323.50 Oct 323.30 Dec 325.00 Jan 324.80 Mar 323.70 May 323.60 Jul 324.20 Aug 324.80 Sep 325.00 Oct 325.00 Dec 323.90 Jul 323.90 Oct 323.90 Dec 323.90