NYON, Switzerland (AP) — Monday's draw for the round of 16 of the UEFA Women's Champions League:

First leg (Oct. 16-17):

Glasgow City (Scotland) vs. Brondby (Denmark)

Barcelona (Spain) vs. Minsk (Belarus)

BIIK-Kazygurt (Kazakhstan) vs. Bayern Munich (Germany)

Lyon (France) vs. Fortuna Hjørring (Denmark)

Paris Saint-Germain (France) vs. Breidablik (Iceland)

Wolfsburg (Germany) vs. Twente (Netherlands)

Slavia Prague (Czech Republic) vs. Arsenal (England)

Manchester City (England) vs. Atlético Madrid (Spain)

Second leg (Oct. 30-31):

Brondby (Denmark) vs. Glasgow City (Scotland)

Minsk (Belarus) vs. Barcelona (Spain)

Bayern Munich (Germany) vs. BIIK-Kazygurt (Kazakhstan)

Fortuna Hjørring (Denmark) vs. Lyon (France)

Breidablik (Iceland) vs. Paris Saint-Germain (France)

Twente (Netherlands) vs. Wolfsburg (Germany)

Slavia Prague (Czech Republic) vs. Arsenal (England)

Atlético Madrid vs. Manchester City (England)