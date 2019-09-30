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New England 2, New York City FC 0

By  Associated Press
2019/09/30 07:29
New York City FC 0 0 0
New England 0 2 2

First half_None.

Second half_1, New England, Bunbury, 6 (Penilla), 66th minute; 2, New England, Bou, 9 (Zahibo), 89th.

Goalies_New York City FC, Sean Johnson, Luis Barraza, Brad Stuver; New England, Matt Turner, Brad Knighton.

Yellow Cards_Bye, New England, 61st; Callens, New York City FC, 82nd.

Referee_Nima Saghafi. Assistant Referees_Frank Anderson, Andrew Bigelow, Tim Ford. 4th Official_Yusri Rudolf.

A_28,602.

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Lineups

New York City FC_Sean Johnson; Alexander Callens, Sebastien Ibeagha, Ronald Matarrita, Eric Miller; Gary Mackay Steven (Ismael Tajouri, 76th), Jesus Medina, Alexandru Mitrita, Maxi Moralez, Tony Rocha; Heber.

New England_Matt Turner; Jalil Anibaba, Antonio Delamea Mlinar, Andrew Farrell; Teal Bunbury, Brandon Bye, Luis Caicedo, Zahibo; Gustavo Bou (Scott Caldwell, 90th+1), Carles Gil, Cristian Penilla (Juan Agudelo, 83rd).