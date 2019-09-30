New England 2, New York City FC 0

|New York City FC
|0
|0
|—
|0
|New England
|0
|2
|—
|2
First half_None.
Second half_1, New England, Bunbury, 6 (Penilla), 66th minute; 2, New England, Bou, 9 (Zahibo), 89th.
Goalies_New York City FC, Sean Johnson, Luis Barraza, Brad Stuver; New England, Matt Turner, Brad Knighton.
Yellow Cards_Bye, New England, 61st; Callens, New York City FC, 82nd.
Referee_Nima Saghafi. Assistant Referees_Frank Anderson, Andrew Bigelow, Tim Ford. 4th Official_Yusri Rudolf.
A_28,602.
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New York City FC_Sean Johnson; Alexander Callens, Sebastien Ibeagha, Ronald Matarrita, Eric Miller; Gary Mackay Steven (Ismael Tajouri, 76th), Jesus Medina, Alexandru Mitrita, Maxi Moralez, Tony Rocha; Heber.
New England_Matt Turner; Jalil Anibaba, Antonio Delamea Mlinar, Andrew Farrell; Teal Bunbury, Brandon Bye, Luis Caicedo, Zahibo; Gustavo Bou (Scott Caldwell, 90th+1), Carles Gil, Cristian Penilla (Juan Agudelo, 83rd).