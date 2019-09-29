Worlds Results

DOHA, Qatar — Results Saturday from the Athletics World Championships:
|Men's
|100m
|Semifinal
|Heat 1
Christian Coleman, United States, 9.88; Aaron Brown, Canada, 10.12.
|Heat 2
Andre DE Grasse, Canada, 10.07; Yohan Blake, Jamaica, 10.09; Justin Gatlin, United States, 10.09.
|Heat 3
Akani Simbine, Russia, 10.01; Zharnel Hughes, Britain, 10.05; Filippo Tortu, Italy, 7.11.
|50km Race Walk
|Final
Yusuke Suzuki, Japan, 4:04.20; João Vieira, Portugal, 4:04.59; Evan Dunfee, Canada, 4:05.02; Wenbin Niu, China, 4:05.36; Yadong Luo, China, 4:06.49; Brendan Boyce, Ireland, 4:07.46; Carl Dohmann, Germany, 4:10.22; Jesús Ángel Garcia, Spain, 4:11.28; Maryan Zakalnytskyy, Ukraine, 4:12.28; Narcis Stefan Mihaila, Romania, 4:13.56; Quentin Rew, New Zealand, 4:15.54: Ato Ibanez, Sweden, 4:17.04; Rafal Augustyn, Poland, 4:20.25; Mathieu Bilodeau, Canada, 4:21.13; Artur Mastianica, Lithuania, 4:21.54; Michele Antonelli, Italy, 4:22.20; Alexandros Papamichail, Greece, 4:22.39; Horació Nava, Mexico, 4:24.16; Marc Tur, Spain, 4:24.38; Jarkko Kinnunen, Finland, 4:25.36; Arnis Rumbenieks, Latvia, 4:28.18; Artur Brzozowski, Poland, 4:30.17; Jonathan Hilbert, Germany, 4:30.43; Marc Mundell, South Africa, 4:41.39; Valeriy Litanyuk, Ukraine, 4:42.18; Bence Venyercsan, Hungary, 4:45.04; Hayato Katsuiki, Japan, 4:46.10; Rafal Sikora, Poland, $:50:08.
|400m Hurdles
|Semifinal
|Heat 1
Alison Dos Santoa, Brazil, 48.35; Yasmani Copello, Turkey, 48.39; Kyron McMaster, British Virgin Island, 48.40.
|Heat 2
Karsten Warholm, Norway, 48.28; Abdelmalik Lahoulou, Algeria, 48.39; TJ Holmes, United States, 48.67.
|Heat 3
Rai Benjamin, United States, 48.52; Abderrahman Samba, OA, 48.72.
|Long Jump
|Final
Tajay Gayle, Jamaica, 8.69; Jeff Henderson, United State, 8.39; Juan Miguel Echevarria, Cuba, 8.34; Luvo Manyonga, South Africa, 8.28; Ruswahl Samaai, South Africa, 8.23; Jianan Wang, China, 8.20; Eusebio Caceres, Spain, 8.01; Yuki Hashioka, Japan, 7.97; Thobias Montler, Sweden, 7.96; Miltiadis Tentoglou, Greece, 7.79; Shoutarou Shiroyama, Japan, 7.77.
|Women's
|800m
|Semifinal
|Heat 1
Raevyn Rogers, United State, 1:59.57; Winnie Nanyondo, Uganda, 1:59.75.
|Heat 2
Ajee Wilson, United State, 2:00.31, Rababe Arafi, Morocco, 2:00.80.
|Heat 3
Halimah Nakaayi, Uganda, 1:59.35, Eunice Jepkoech Sum, Kenya, 2:00.10.
|10,000m
|Final
Sifan Hassan, Netherland, 30:17.62; Letesenbet Gidey, Ethiopia, 30:21.23; Agnes Jebet Tirop, Kenya, 30:25.20; Rosemary Monica Wanjiru, Kenya, 30:35.75; Hellen Obiri, Kenya, 30:35.82; Senbere Teferi, Ehtiopia, 30:44.23; Susan Krumins, Netherlands 31.05.40; Marielle Hall, United States, 31.05.71; Molly Huddle, United States, 31.07.24; Emily Sisson, United States, 31.12.56; Hitomi Niiya, Japan, 31.12.99; Camille Buscomb, New Zealand, 31.13.21; Ellie Pashley, Australia, 31.18.89; Sinead Diver, Australia, 31.25.49; Stephanie Twell, Britain, 31.44.79; Stella Chesang, Uganda, 32.15.20; Natasha Wodak, Canada, 32.31.19; Rachael Zena Chebet, Uganda, 32.41.93; Minami Yamanouchi, Japan, 32.53.46; Juliet Chekwel, Uganda, 33.28.18.
|50km Race Walk
|Final
Rui Liang, China, 4:23:26; Maocuo Li, China, 4:26.40; Eleonora Anna Giorgi, Italy, 4:29.13; Olena Sobchuk, Ukraine, 4:33.38; Faying Ma, China, 4:34.56; Khrystyna Yudkina, Ukraine, 4:36.00; Magaly Bonilla, Ecuador, 4:37.03; Júlia Takacs, Spain, 4:38.20; Paola Perez, Ecuador, 4:38.54; Maria Juarez, Spain, 4:39.28; Masumi Fuchise, Japan, 4:41.02; Nastassia Yatsevich, Belarus, 4:44.01; Nadzeya Darazhuk, Belarus, 4:47.26; Angeliki Makri, Greece, 4:54.09; Mara Ribeiro, Portugal, 4:58.44; Elianay Pereira, Brazil, 5:11.26; Katie Burnett, United States, 5:23.05.