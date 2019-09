CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 484 1-4 Mar 490 1-4 May 494 1-4 Jul 498 1-2 Sep 506 1-2 Dec 519 1-4 Mar 529 3-4 May 533 1-4 Jul 530 Sep 530 Dec 548 Mar 547 May 547 Jul 547 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 372 1-2 Mar 384 3-4 May 392 1-4 Jul 397 1-2 Sep 399 1-2 Dec 404 1-4 Mar 414 1-4 May 419 3-4 Jul 423 1-4 Sep 413 Dec 415 1-4 Jul 432 1-4 Dec 414 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 270 1-4 Mar 274 May 275 1-4 Jul 274 3-4 Sep 276 3-4 Dec 276 3-4 Mar 276 3-4 May 276 3-4 Jul 276 3-4 Sep 276 3-4 Jul 276 3-4 Sep 276 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Nov 888 1-2 Jan 902 3-4 Mar 915 May 925 1-2 Jul 934 1-4 Aug 938 1-4 Sep 938 3-4 Nov 944 Jan 950 1-4 Mar 949 1-4 May 952 3-4 Jul 958 1-4 Aug 958 Sep 948 Nov 937 3-4 Jul 941 1-2 Nov 929 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Oct 29.01 Dec 29.17 Jan 29.42 Mar 29.69 May 30.01 Jul 30.33 Aug 30.45 Sep 30.55 Oct 30.60 Dec 30.73 Jan 30.94 Mar 31.21 May 31.51 Jul 31.81 Aug 31.90 Sep 31.96 Oct 31.88 Dec 32.03 Jul 32.03 Oct 32.03 Dec 32.03 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Oct 290.80 Dec 295.60 Jan 297.60 Mar 301.20 May 305.60 Jul 310.20 Aug 312.10 Sep 313.10 Oct 313.30 Dec 315.40 Jan 315.90 Mar 316.20 May 317.40 Jul 319.60 Aug 320.20 Sep 320.30 Oct 320.30 Dec 318.90 Jul 318.90 Oct 318.90 Dec 318.90