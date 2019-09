KOBE, Japan (AP) — England beat the United States 45-7 in a Rugby World Cup Pool C match on Wednesday.

England 45 (Joe Cokanasiga 2, George Ford, Billy Vunipola, Luke Cowan-Dickie, Ruaridh McConnochie, Lewis Ludlam tries; Ford 5 conversions), United States 7 (Bryce Campbell try; AJ MacGinty conversion). HT: 19-0