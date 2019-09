New York City FC 4, Atlanta United FC 1

Atlanta 0 1 — 1 New York City FC 3 1 — 4

First half_1, New York City FC, Mitrita, 10 (Tajouri), 14th minute; 2, New York City FC, Mitrita, 11 (Moralez), 23rd; 3, New York City FC, Mitrita, 12, 34th.

Second half_4, Atlanta, Martinez, 5 (penalty kick), 53rd; 5, New York City FC, Heber, 15, 87th.

Goalies_Atlanta, Brad Guzan, Alec Kann; New York City FC, Sean Johnson, Brad Stuver.

Yellow Cards_Pogba, Atlanta, 27th; Ring, New York City FC, 33rd; Rocha, New York City FC, 36th; Gonzalez Pirez, Atlanta, 45th+2; Chanot, New York City FC, 52nd; Remedi, Atlanta, 56th; Castellanos, New York City FC, 71st; Adams, Atlanta, 89th; Matarrita, New York City FC, 90th+3.

Referee_Allen Chapman. Assistant Referees_Adam Wienckowski, Brian Dunn, Robert Sibiga. 4th Official_Pierre-Luc Lauziere.

A_24,290.

___

Lineups

Atlanta_Brad Guzan; Franco Escobar (Dion Pereira, 82nd), Leandro Gonzalez Pirez, Florentin Pogba, Miles Robinson; Emerson Hyndman, Gonzalo Pity Martinez, Eric Remedi (Mo Adams, 69th); Darlington Nagbe, Brandon Vazquez, Hector Villalba (Justin Meram, 71st).

New York City FC_Sean Johnson; Alexander Callens, Maxime Chanot, Sebastien Ibeagha, Ronald Matarrita; Valentin Castellanos (Justin Haak, 90th+1), Alexandru Mitrita (Heber, 63rd), Maxi Moralez, Alexander Ring, Tony Rocha; Ismael Tajouri (Jesus Medina, 87th).