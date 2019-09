BC-US--Cocoa, US

New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Wednesday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change Oct 2469 Up 30 Dec 2480 Up 27 Dec 2440 2477 2435 2469 Up 30 Mar 2455 2487 2451 2480 Up 27 May 2452 2480 2448 2474 Up 23 Jul 2435 2462 2431 2455 Up 22 Sep 2417 2441 2410 2434 Up 20 Dec 2383 2408 2381 2403 Up 20 Mar 2369 2395 2369 2390 Up 19 May 2367 2395 2367 2389 Up 19 Jul 2392 2397 2391 2393 Up 23