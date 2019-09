CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 483 Mar 490 May 494 3-4 Jul 498 1-4 Sep 506 Dec 518 1-2 Mar 528 1-4 May 532 Jul 530 3-4 Sep 530 3-4 Dec 548 3-4 Mar 547 3-4 May 547 3-4 Jul 547 3-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 373 1-4 Mar 384 1-4 May 392 Jul 397 3-4 Sep 398 3-4 Dec 403 1-2 Mar 413 1-2 May 419 Jul 422 1-2 Sep 413 1-2 Dec 414 3-4 Jul 430 3-4 Dec 414 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 279 3-4 Mar 282 May 281 1-2 Jul 282 1-4 Sep 283 Dec 283 Mar 283 May 283 Jul 283 Sep 283 Jul 283 Sep 283 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Nov 892 1-2 Jan 906 Mar 917 May 926 1-2 Jul 935 Aug 938 1-4 Sep 938 3-4 Nov 944 1-4 Jan 950 1-2 Mar 952 May 955 1-2 Jul 961 3-4 Aug 961 1-2 Sep 951 1-2 Nov 939 1-2 Jul 943 1-4 Nov 931 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Oct 29.19 Dec 29.31 Jan 29.56 Mar 29.84 May 30.16 Jul 30.44 Aug 30.57 Sep 30.60 Oct 30.64 Dec 30.81 Jan 31.03 Mar 31.32 May 31.63 Jul 31.94 Aug 32.01 Sep 32.08 Oct 32.03 Dec 32.19 Jul 32.19 Oct 32.19 Dec 32.19 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Oct 294.50 Dec 298.60 Jan 300.30 Mar 303.20 May 307.00 Jul 311.40 Aug 313.20 Sep 314.20 Oct 314.30 Dec 316.30 Jan 316.90 Mar 317.70 May 318.70 Jul 320.60 Aug 320.60 Sep 320.60 Oct 320.60 Dec 319.60 Jul 319.60 Oct 319.60 Dec 319.60