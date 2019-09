New York City FC 1, FC Dallas 1

New York City FC 1 0 — 1 FC Dallas 0 1 — 1

First half_1, New York City FC, Castellanos, 11 (Tinnerholm), 1st minute.

Second half_2, FC Dallas, Ondrasek, 5, 66th.

Goalies_New York City FC, Sean Johnson, Brad Stuver; FC Dallas, Jesse Gonzalez, Jimmy Maurer.

Yellow Cards_Parks, New York City FC, 13th; Ondrasek, FC Dallas, 45th+5; Acosta, FC Dallas, 61st; Moralez, New York City FC, 68th; Chanot, New York City FC, 90th+5.

Referee_Ismail Elfath. Assistant Referees_Kyle Atkins, Brian Poeschel, Chico Grajeda. 4th Official_Ramy Touchan.

A_14,663.

___

Lineups

New York City FC_Sean Johnson; Alexander Callens, Maxime Chanot, Ronald Matarrita, Eric Miller, Anton Tinnerholm (Tony Rocha, 23rd); Valentin Castellanos, Alexandru Mitrita (Ismael Tajouri, 60th), Maxi Moralez, Keaton Parks (Ebenezer Ofori, 65th), Alexander Ring; .

FC Dallas_Jesse Gonzalez; Reggie Cannon, Matt Hedges, Reto Ziegler; Bryan Acosta, Michael Barrios, Ryan Hollingshead, Brandon Servania (Paxton Pomykal, 27th); Dominique Badji (Harold Mosquera, 58th), Jesus Ferreira, Zdenek Ondrasek.