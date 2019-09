TOKYO (AP) — France beat Argentina 23-21 in a Rugby World Cup Pool C match on Saturday.

___

France 23 (Gael Fickou, Antoine Dupont tries; Romain Ntamack 2 conversions, 2 penalties, Camille Lopez dropped goal), Argentina 21 (Guido Petti, Julian Montoya tries; Nicholas Sanchez conversion, penalty, Benjamin Urdapilleta 2 penalties). HT: 20-3