CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 484 1-4 Mar 491 May 495 3-4 Jul 499 3-4 Sep 507 1-4 Dec 520 Mar 529 3-4 May 533 1-4 Jul 532 Sep 532 Dec 550 Mar 549 May 549 Jul 549 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 370 3-4 Mar 381 3-4 May 389 1-2 Jul 395 1-4 Sep 396 3-4 Dec 402 Mar 412 1-4 May 418 Jul 421 1-2 Sep 412 1-4 Dec 413 1-2 Jul 429 1-2 Dec 413 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 275 3-4 Mar 280 3-4 May 280 Jul 280 1-2 Sep 279 3-4 Dec 279 3-4 Mar 279 3-4 May 279 3-4 Jul 279 3-4 Sep 279 3-4 Jul 279 3-4 Sep 279 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Nov 882 3-4 Jan 896 1-2 Mar 908 3-4 May 919 1-4 Jul 928 3-4 Aug 932 1-2 Sep 933 3-4 Nov 940 1-4 Jan 947 1-2 Mar 950 May 953 3-4 Jul 960 1-2 Aug 960 1-2 Sep 950 1-2 Nov 937 1-2 Jul 941 1-4 Nov 929 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Oct 29.28 Dec 29.40 Jan 29.64 Mar 29.93 May 30.23 Jul 30.53 Aug 30.63 Sep 30.69 Oct 30.73 Dec 30.89 Jan 31.12 Mar 31.41 May 31.71 Jul 32.02 Aug 32.11 Sep 32.17 Oct 32.12 Dec 32.28 Jul 32.28 Oct 32.28 Dec 32.28 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Oct 291.10 Dec 295.00 Jan 296.70 Mar 299.90 May 304.00 Jul 308.60 Aug 310.70 Sep 312.00 Oct 312.30 Dec 314.50 Jan 315.30 Mar 316.30 May 317.90 Jul 320.00 Aug 320.00 Sep 320.00 Oct 320.00 Dec 319.00 Jul 319.00 Oct 319.00 Dec 319.00