New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Friday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change Oct 2473 Up 5 Dec 2479 Up 4 Dec 2467 2484 2437 2473 Up 5 Mar 2475 2490 2451 2479 Up 4 May 2464 2482 2443 2468 Up 4 Jul 2449 2461 2424 2447 Up 1 Sep 2428 2437 2402 2425 Up 1 Dec 2386 2401 2368 2390 Up 1 Mar 2381 2382 2356 2378 unch May 2365 2387 2355 2376 Down 1 Jul 2375 Down 1